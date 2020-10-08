Чемпионат Мира по футболу 2030 года может состояться в Испании и Португалии. Обе страны договорились подать совместную заявку.

Руководители футбольных федераций Испании и Португалии подписали соглашение о подаче совместной заявки на проведение Чемпионата мира 2030 года, говорится на сайте Королевской федерации футбола Испании.

Подписание соглашения состоялось на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, где 7 октября товарищеский матч сыграли сборные Португалии и Испании.

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Кто еще претендует на проведение ЧМ-2030

Чемпионат Мира по футболу 2030 года состоится через 100 лет после первого мундиаля. Тогда его хозяином был Уругвай. И именно эта сборная выиграла первый чемпионат мира.

Уругвай есть среди претендентов на проведение ЧМ-2030. Однако страна может подать совместную заявку вместе с Аргентиной и Парагваем. Четвертой страной вместе с ними может выступить Чили. Совместную заявку могут подать также Колумбия, Эквадор и Перу.

Что касается европейских стран, то пока на уровне желания о проведении турнира заявляли в Греции, Болгарии, Сербии и Румынии. Четыре страны планировали подать совместную заявку. Совместную заявку планировали подать и Англия и Ирландия.

Среди африканских стран на проведение турнира претендуют Алжир, Марокко и Тунис, а также Египет.

Однако пока официальных заявлений на проведение ЧМ-2030 никто не подавал.

Где будут происходить следующие чемпионаты Мира

Ближайший чемпионат Мира по футболу состоится в 2022 году в Катаре. ФИФА немало критиковали за такой выбор страны-хозяйки. Для начала, страну-хозяйку выбрали еще в 2010 году, когда выбрали Россию хозяйкой ЧМ-2018. До этого времени ФИФА никогда не выбирало место проведения Мундиаля на 12 лет. Обычно это делало за 8 лет до турнира.

Второй причиной для критики стало то, что в Катаре в то время не было никакой футбольной инфраструктуры.

Также выбор места проведения турнира подвергся критике из-за того, что летом в Катаре невероятная жара – до +50 градусов Цельсия. За это сроки проведения турнира сместили с июня-июля на ноябрь-декабрь.

В 2026 году Чемпионат мира впервые примут сразу три страны. Победителем стала совместная заявка Канады, США и Мексики. На данном Мундиале выступят сразу 48 сборных (до этого их было 32).