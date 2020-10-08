7 октября сборная Португалии на своем поле сыграла товарищеский поединок против Испании. Команды не смогли забить ни одного мяча и закончили матч безголевой ничьей.

Португалия – Испания 0:0

Команды активно начали поединок, но больше атаковали гости. Уже в дебюте матча Морено был близок к тому, чтобы забить, но сыграл не лучшим образом. Мяч после его неудачного удара вблизи, поймал голкипер Португалии Патрисиу, пишет 24 канал.

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Безголевое начало

Ольмо получил достаточно времени на границе штрафной. Однако, его удар остановил уверенный сейв вратаря хозяев.

Активный Морено упустил 100-процентную возможность, пробив мимо ворот из вратарской площадки – мяч разминулся с правой штангой.

На подачу из штрафной от футболистов Португалии отозвался Роналду, который оказался на свободном пространстве, но мяч после его удара с близкого расстояния, пролетел далеко от ворот.

Равная игра

Во втором тайме Роналду продолжал угрожать воротам соперника. Португалец испытал удачу ударом с границы штрафной – перекладина.

Еще один опасный удар в исполнении хозяев. Санчо сильно пробил в одно касание с границы штрафной, но опять перекладина спасла ворота гостей.

Ольмо имел 100-процентную возможность забить. Он вплотную пробил слета вниз по центру ворот, но Патрисиу выполнил невероятный сейв.

После подачи с углового Рамос выпрыгнул выше всех и сумел пробить головой – мяч пролетел высоко над воротами хозяев.

Последний острый момент был за хозяевами. В компенсированные арбитром к основному времени минуты Семеду оказался самым быстрым в штрафной и выпрыгнул навстречу навесной передаче со стандарта. Он неплохо пробил головой, но мяч пролетел возле ворот.

Итоговый счет встречи – 0:0. Команды так и не сумели определить победителя в этом матче.

Португалия – Испания видеообзор