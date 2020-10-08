Чемпіонат світу з футболу 2030 року може відбутися в Іспанії та Португалії. Обидві країни домовилися подати спільну заявку

Керівники футбольних федерацій Іспанії та Португалії підписали угоду щодо подачі спільної заявки на проведення Чемпіонату світу 2030 року, йдеться на сайті Королівської федерації футболу Іспанії.

Підписання угоди відбулося на стадіоні "Жозе Алваладе" у Лісабоні, де 7 жовтня товариський матч зіграли збірні Португалії та Іспанії.

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Хто ще претендує на проведення ЧС-2030

Чемпіонат світу з футболу 2030 року відбудеться через 100 років після першого Мундіалю. Тоді його господарем був Уругвай. І саме ця збірна виграла перший Чемпіонат світу.

Уругвай є серед претендентів і на проведення ЧС-2030. Однак країна може подати спільну заявку разом з Аргентиною та Парагваєм. Четвертою країною разом з ними може виступити Чилі. Спільну заявку можуть подати і Колумбія, Еквадор та Перу.

Щодо європейських країн, то поки на рівні бажання про проведення турніру заявляли у Греції, Болгарії, Сербії та Румунії. Чотири країни планували подати спільну заявку. Спільну заявку планували подати й Англія та Ірландія.

Серед африканських країн на проведення турніру претендують Алжир, Марокко та Туніс, а також Єгипет.

Однак поки офіційних заяв на проведення ЧС-2030 ніхто не подавав.

Де будуть відбуватися наступні Чемпіонати світу

Найближчий Чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2022 році в Катарі. ФІФА чимало критикували за такий вибір країни-господарки. Для початку, країну-господарку вибрали ще у 2010 році, коли обрали Росію господаркою ЧС-2018. До цього часу ФІФА ніколи не обирало місце проведення Мундіалю за 12 років. Зазвичай це робило за 8 років до турніру.

Другою причиною для критики стало те, що в Катарі на той час не було ніякої футбольної інфраструктури.

Також вибір місця проведення турніру піддався критиці через те, що влітку в катарі неймовірна спека – до +50 градусів Цельсія. Через це терміни проведення турніру змістили з червня – липня на листопад – грудень.

У 2026 році Чемпіонат світу вперше приймуть одразу три країни. Переможцем стала спільна заявка Канади, США та Мексики. На цьому Мундіалі виступлять одразу 48 збірних (до цього їх було 32).