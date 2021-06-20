Гол Левандовского помешал Испании выиграть первый матч на Евро: Морено промахнулся с пенальти

Сборная Польши сумела сохранить шансы попасть в плей-офф Евро-2020 после матча с Испанией во 2-го туре группы E. Польская команда спаслась от поражения в игре с Испанией.

Испания-Польша 1: 1

Голы: Мората, 25-Левандовский, 54

Удаление: Морено, 58 (Испания)

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Испания и Польша неудачно стартовали на Евро-2020. Испанцы сыграли вничью со шведами, а Польша проиграла словакам. В очном матче между командами на кону была потенциальная путевка в плей-офф.

Первый момент в игре имели поляки: Клих решился на дальний удар, но совсем немного не попал в створ ворот.

Испания ответила полякам на 25 минуте и вышла вперед. Гол испанцев возник после прохода Морено, который сместился в штрафную и покатил в направлении Мораты. Альваро удачно сыграл во вратарской площадке и переиграл голкипера!

Видео гола Мораты

В середине тайма испанцы заработали штрафной с опасной позиции. Морено пытался пробить в угол, где был Щенсны, но не попал в створ ворот.

Польская команда ответила моментом у Свидерски: Левандовский навесил на хавбека, который опередил Симона, но пробил над воротами испанцев.

На 43 минуте Польша имела двойную возможность: сначала Свидерски решился на дальний удар и попал в стойку. Первым на добивании был Левандовский, однако Симон совершил удивительный сейв!

Увеличить преимущество Испании мог и Морено: он сыграл на опережение в штрафной и откликнулся на прострел Альбы, но не попал в створ ворот. Мяч пролетел мимо стойки.

Камбэк Польши и потерянный пенальти

После перерыв Польша, которая уже одной ногой была за бортом Евро, сумела отыграться. Навес Юзвака в штрафную завершился точным ударом головой от Левандовского-1: 1!

Видео гола Левандовского

Не успела Польша как следует отпраздновать гол, как получила пенальти в свои ворота. Модер в штрафной встал на ногу Морено – пенальти. Нападающий Вильярреала решил исполнить наказание, но попал и в аварию. Мората не по правилам вбежал в штрафную и неудачно сыграл на добивании.

Видео пенальти Морено

В конце матча Испания зажала поляков в штрафной и начала создавать момент за моментом: на 80 минуте Родри мощно пробил с линии штрафной в руки Щесны.

Через 3 минуты Альба выполнил сумасшедшую передачу в штрафную на Сарабию, после чего тот сбросил на Морату. Альваро уже видел мяч в воротах, но Щенсны удивительным образом сумел отбить мяч!

За 5 компенсированных минут Испания так и не смогла наиграть на второй гол и потеряла важные очки. Польша же оставила себе шансы на 1/8 финала.