Кто одержит дебютную победу на Евро-2020 – Испания или Польша: прогноз

Сборная Испании 19 июня попытается выбить из Евро-2020 польскую команду. Букмекеры дали прогноз на поединок 2 тура группы Е.

Испания – Польша: перед матчем

Испанцы стартовали не лучшим образом.Шведы в первом туре чемпионата Европы-2020 неожиданно забрали очки у сборной Испании. Матч завершился "сухой" ничьей 0:0. Испанские футболисты больше угрожали воротам шведов, но надежно играла оборона.

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Польская сборная неожиданно проиграла Чехии со счетом 0:2. Роскошным дублем в матче отметился нападающий Патрик Шик. Один из голов стал настоящим шедевром. Футболист чешской сборной решился на удар из центра поля и не прогадал. Голкипер далеко вышел с линии ворот и уже не смог воспрепятствовать голу.

История встреч

Сборные сыграли между собой 5 матчей. Во всех встречах победу праздновали испанцы. Общая статистика голов 18:3 в пользу испанской команды. Последний раз Испания и Польша встречались на футбольном поле в июне 2010 года. В этом матче "красная фурия" одержала победу со счетом 6:0.

Прогноз Favbet

Матч Испания – Польша состоится 19 декабря в 22:00.

Испания – фаворит противостояния. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,37. Победа польской сборной во главе с Робертом Левандовским оценена в 9,60. Ничья – 5,10.

Скорее всего, испанцы завершатся первый тайм с победным счетом и доведут матч до успеха – 1,82. Коэффициент 5,10 стоит на победу хозяев со счетом 2:0. Минимальный успех поляков оценен аж в 18. На то, что "красная фурия" уйдет с поля триумфатором с разницей в два гола – 3,90.

Первыми во встрече забьют хозяева – 1,30. Поляки первыми отметятся – 4,15. Кто сможет забить в обоих таймах? Испания – 2,14, Польша – 10,50.

Авторами голов могут стать: