Іспанія – Польща: перед матчем

Іспанці стартували не найкращим чином.Шведи у першому турі чемпіонату Європи-2020 несподівано забрали очки у збірної Іспанії. Матч завершився "сухою" нічиєю 0:0. Іспанські футболісти більше загрожували воротам шведів, але надійно грала оборона. Варте уваги Суперники в шоці: Швеція переграла непоступливу Словаччину та очолила групу на Євро-2020 – відео

Польська збірна несподівано програла Чехії з рахунком 0:2. Розкішним дублем у матчі відзначився нападник Патрік Шик. Один із голів став справжнім шедевром. Футболіст чеської збірної наважився на удар з центра поля та не прогадав. Голкіпер далеко вийшов з лінії воріт та вже не зміг стати на заваді голу.

Історія зустрічей

Збірні зіграли між собою 5 матчів. В усіх зустрічах перемогу святкували іспанці. Загальна статистика голів 18:3 на користь іспанської команди. Востаннє Іспанія та Польща зустрічались на футбольному полі у червні 2010 року. У цьому спарингу "червона фурія" здобула перемогу з рахунком 6:0.

Матч Іспанія – Польща відбудеться 19 грудня о 22:00.

Прогноз Favbet

Іспанія – фаворит протистояння. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37. Звитяга польської збірної на чолі з Робертом Левандовським оцінена у 9,60. Нічия – 5,10.

Швидше за все іспанці завершаться перший тайм із переможним рахунком та доведуть матч до успіху – 1,82. Коефіцієнт 5,10 стоїть на перемогу господарів із рахунком 2:0. Мінімальний успіх поляків оцінений аж у 18. На те, що "червона фурія" піде з поля тріумфатором із різницею у два голи – 3,90.

Першими у зустрічі заб'ють господарі – 1,30. Поляки першими відзначаться – 4,15. Хто зможе забити в обох таймах? Іспанія – 2,14, Польща – 10,50.

Авторами голів можуть стати: