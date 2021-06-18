Іспанія – Польща: перед матчем
Історія зустрічей
Збірні зіграли між собою 5 матчів. В усіх зустрічах перемогу святкували іспанці. Загальна статистика голів 18:3 на користь іспанської команди. Востаннє Іспанія та Польща зустрічались на футбольному полі у червні 2010 року. У цьому спарингу "червона фурія" здобула перемогу з рахунком 6:0.
Прогноз Favbet
Іспанія – фаворит протистояння. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37. Звитяга польської збірної на чолі з Робертом Левандовським оцінена у 9,60. Нічия – 5,10.
Швидше за все іспанці завершаться перший тайм із переможним рахунком та доведуть матч до успіху – 1,82. Коефіцієнт 5,10 стоїть на перемогу господарів із рахунком 2:0. Мінімальний успіх поляків оцінений аж у 18. На те, що "червона фурія" піде з поля тріумфатором із різницею у два голи – 3,90.
Першими у зустрічі заб'ють господарі – 1,30. Поляки першими відзначаться – 4,15. Хто зможе забити в обох таймах? Іспанія – 2,14, Польща – 10,50.
Авторами голів можуть стати:
- Морено – 2,10
- Мората – 2,10
- Торрес – 2,50
- Оярсабаль – 2,70