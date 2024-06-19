Игра состоится в Гельзенкирхене на "Фельтинс Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

Читайте также Римейк финала в Киеве: кто станет победителем в битве Испании и Италии на Евро-2024

Кто будет транслировать матч Испания – Италия

В первом туре оба фаворита группы B одержали победы, однако сделали это в очень разном стиле. Испанцы разгромили Хорватию со счетом 3:0, забив все мячи еще в первом тайме, а Италия минимально одолела Албанию (2:1), пропустив самый быстрый гол в истории Евро на 23-й секунде.

Это будет уже 41-я очная встреча между этими сборными. Незначительное преимущество в истории личных противостояний имеет "Фурия Роха" – 15 побед против 12 у "Скуадры Адзурры", а также 13 раз была зафиксирована ничья, при этом баланс голов полностью равный – 58:58.

Матч Испания – Италия будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Интересно. Последний раз Испания и Италия встречались почти ровно год назад. В полуфинале Лиги наций 15 июня 2023 года победу одержала "Фурия Роха", благодаря голам Ереми Пино и Хоселу.

Отметим, что на сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция матча. Сразу после финального свистка дополнительно будет опубликован обзор встречи.

Напомним, что официальным транслятором Евро-2024 также является Суспільне. На его местных каналах будут показывать суммарно 22 поединка, но, к сожалению, встреча Испании и Италии не попала в этот перечень.