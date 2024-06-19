Гра відбудеться у Гельзенкірхені на "Фельтінс Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Іспанія – Італія

У першому турі обидва фаворити групи B здобули перемоги, проте зробили це в дуже різному стилі. Іспанці розгромили Хорватію з рахунком 3:0, забивши всі м'ячі ще у першому таймі, а Італія мінімально здолала Албанію (2:1), пропустивши найшвидший гол в історії Євро на 23-й секунді.

Це буде вже 41-ша очна зустріч між цими збірними. Незначну перевагу в історії особистих протистоянь має "Фурія Роха" – 15 перемог проти 12 у "Скуадри Адзурри", а також 13 разів було зафіксовано нічию, при цьому баланс голів повністю рівний – 58:58.

Матч Іспанія – Італія транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Цікаво. Востаннє Іспанія та Італія зустрічалися майже рівно рік тому. У півфіналі Ліги націй 15 червня 2023 року перемогу здобула "Фурія Роха", завдяки голам Єремі Піно та Хоселу.

Зазначимо, що на сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція матчу. Одразу після фінального свистка додатково буде опубліковано огляд зустрічі.

Нагадаємо, що офіційним транслятором Євро-2024 також є Суспільне. На його місцевих каналах показуватимуть сумарно 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Іспанії та Італії не потрапила до цього переліку.