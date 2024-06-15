В субботу, 15 июня, состоится матч группы В на Евро-2024. Участниками встречи в Берлине станут полуфиналист прошлого Евро Испания и бронзовый призер ЧМ-2022 Хорватия, пишет 24 Канал.

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Группа смерти

Испания входит в топ-5 претендентов на победу на Евро. Команда Луиса де ла Фуэнте почти идеально прошла квалификацию и собрала крутой состав на чемпионат. Общая стоимость игроков достигает почти 1 миллиард евро.

При этом прошлое Евро "фурия роха" также провела уверенно, добравшись до полуфинала. Там только в серии пенальти Испания уступила итальянцам. На пути к тому успеху команда Луиса Энрике выбила и Хорватию – невероятные 5:3 в 1/8 финала.

Именно же "клетчатые" пока не имеют серьезных успехов на чемпионатах Европы, чего не скажешь о Мундиале. Шесть лет назад подопечные Далича дошли до финала, а на ЧМ-2022 взяли бронзовые награды. Однако в квалификации команда пропустила вперед в группе Турцию.

К стартовой игре на Евро-2024 Хорватия подходит без кадровых проблем. А вот испанцам придется выходить на игру без опытных Аймерика Ляпорта и Хесуса Наваса. Также под вопросом и участие Дани Ольмо.

Ориентировочные составы:

ИСПАНИЯ: Симон – Карвахаль, Начо, Ле Норман, Гримальдо – Родри, Руис – Ямал, Педри, Уильямс – Мората.

ХОРВАТИЯ: Ливакович – Юранович, Гвардиол, Шутало, Станишич – Модрич, Ковачич, Брозович – Майер – Крамарич, Будимир.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Испания – Хорватия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Хорватия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.