В пятницу, 4 июля, на чемпионате Европы-2024 стартует стадия 1/4 финала. В первой встрече, которая пройдет в Штутгарте, между собой сойдутся сборные Испании и Германии, пишет 24 Канал.

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Потенциальный победитель

Немцы и испанцы поразили больше всех участников Евро-2024. Команда Юлиана Нагельсманна мощно стартовала с побед над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). Впрочем, после этого Бундестим забуксовал.

Германия едва не потеряла первое место в группе, вырвав его в компенсированное время со швейцарцами. А в 1/8 финала хозяева с проблемами одолели Данию (2:0).

Испанцы же показали еще более мощную игру. Подопечные Луиса де ла Фуэнте не заметили соперников по группе, выиграв все три матча с общим счетом 5:0. А на первой стадии плей-офф "фурия роха" покуражилась с Грузией (4:1).

Поэтому неудивительно, что игру Испания – Германия называют "досрочным финалом Евро". Поэтому особенно хорошо, что к этой игре команды подходят без кадровых потерь.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис, Педри – Ямал, Мората, Уильямс.

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Гаверц.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Испания – Германия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Германия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.