Во вторник, 17 ноября, в решающем матче сойдутся Испания и Германия, которые поборются за лидерство в группе Лиги наций. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Испания – Германия: прогноз

В прошлом туре Германия уверенно победила Украину (3:1). А вот испанская сборная неожиданно для всех потеряла очки в выездном поединке против Швейцарии (1:1), пишет 24 канал.

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Перед матчем сборные расположились в группе друг возле друга. Лидером группы является Германия – 9 очков. Но сразу за их "спиной" находится Испания, которая уступает команде Лева только одним пунктом.

Сборные 24 раза выходили на одно поле. В этих противостояниях небольшое преимущество имеют гости из Германии – 9 побед. На две меньше у хозяев поединка. Еще восемь поединков заканчивались ничьей.

В разнице забитых голов здесь тоже преимущество на стороне подопечных Лева – 30 мячей. Испанские футболисты же 25 раз огорчали немецких голкиперов.

Матч 6-го тура группы Лиги наций Испания – Германия состоится 17 ноября в 21:45

Кому отдают предпочтение букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам матча. На победу Испании стоит коэффициент 2,52. А вот успех немецкой сборной оценен в 2,99. Коэффициент 3,70 поставлен на ничью в этом принципиальном противостоянии.

Вероятно, что встреча завершится минимальной победой Испании, хотя не на такой результат рассчитывают гости из Германии. Победа хозяев 1:0 оценена в 8,90. На идентичный счет, но уже в пользу подопечных Лева – 9,90.

На показатель победа Испании и "тотал матча больше 2,5" стоит коэффициент 3,64. А на аналогичный показатель, но "тотал поединка меньше 2,5" – 5,80.

Эксперты не слишком верят, что игрок, который выйдет на замену, сможет отличиться результативным ударом в матче – 2,91.