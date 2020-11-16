У вівторок, 17 листопада, у вирішальному матчі зійдеться Іспанія та Німеччина, які поборються за лідерство у групі Ліги націй. Букмекери оцінили шанси команд на звитягу у цій зустрічі.

Іспанія – Німеччина: прогноз

У минулому турі Німеччина впевнено перемогла Україну (3:1). А от іспанська збірна несподівано для всіх загубила очки у виїзному поєдинку проти Швейцарії (1:1), пише 24 канал.

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Перед матчем збірні розташувались у групі одна біля одної. Лідером групи є Німеччина – 9 очок. Але відразу за їх "спиною" перебуває Іспанія, яка поступається команді Льова лише одним пунктом.

Збірні 24 рази виходили на одне поле. У цих протистояннях невеличку перевагу мають гості з Німеччини – 9 звитяг. На дві менше у господарів поєдинку. Ще вісім поєдинків закінчувались нічиєю.

У різниці забитих голів тут теж перевага на стороні підопічних Льова – 30 м'ячів. Іспанські футболісти ж 25 разів засмучували німецьких голкіперів.

Матч 6-го туру групи Ліги націй Іспанія – Німеччина відбудеться 17 листопада о 21:45

Кому віддають перевагу букмекери Marathonbet

Букмекери віддають мінімальну перевагу господарям матчу. На перемогу Іспанії стоїть коефіцієнт 2,52. А от успіх німецької збірної оцінений у 2,99. Коефіцієнт 3,70 поставлений на нічию у цьому принциповому протистоянні.

Ймовірно, що зустріч завершиться мінімальною перемогою Іспанії, хоча не на такий результат розраховують гості з Німеччини. Звитяга господарів 1:0 оцінена у 8,90. На ідентичний рахунок, але вже на користь підопічних Льова – 9,90.

На показник перемога Іспанії та "тотал матчу більше 2,5" стоїть коефіцієнт 3,64. А на аналогічний показник, але "тотал поєдинку менше 2,5" – 5,80.

Експерти не надто вірять, що гравець, який вийде на заміну зможе відзначитись результативним ударом у матчі – 2,91.