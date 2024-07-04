Стартовая игра четвертьфинала на Евро-2024: где смотреть матч Испания – Германия

В пятницу, 5 июля, начинается стадия 1/4 финала на чемпионате Европы по футболу. Ее откроют одни из главных претендентов на трофей сборные Испании и Германии.

Игра состоится в Штутгарте на "MHPArena". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Испания – Германия

На групповом этапе Испания и Германия заняли первые места в своих квартетах. В 1/8 финала они также одержали уверенные победы над Грузией (4:1) и Данией (2:0)) соответственно, поэтому сейчас являются, едва ли не главными фаворитами на победу на Евро-2024.

Это будет 27-я встреча между этими титулованными сборными. Сейчас между ними сохраняется почти полный паритет – 9 побед Бундестим против 8 у "Фурии Рохи" и 9 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов – 32:31 в пользу испанцев.

Матч Испания – Германия будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

. Сайт 24 Канала проведет онлайн текстовую трансляцию поединка и будет публиковать голы во время игры, а сразу после финального свистка появится обзор встречи.

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах покажут два матча четвертьфинала, но встреча Испании и Германии не попала в этот перечень.

Напомним, что 5 июля будет сыграна еще одна игра на турнире. В 22:00 сильнейшего будут определять Португалия и Франция.