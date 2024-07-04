Гра відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Іспанія – Німеччина

На груповому етапі Іспанія та Німеччина посіли перші місця у своїх квартетах. В 1/8 фіналу вони також здобули впевнені перемоги над Грузією (4:1) та Данією (2:0) відповідно, тож зараз є, чи не головними фаворитами на перемогу на Євро-2024.

Це буде 27-ма зустріч між цими титулованими збірними. Наразі між ними зберігається майже повний паритет – 9 перемог Бундестім проти 8 у "Фурії Рохи" та 9 разів було зафіксовано нічию. Баланс голів – 32:31 на користь іспанців.

Матч Іспанія – Німеччина буде транслюватися на медіасервісі MEGOGO. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Зазначимо. Сайт 24 Каналу проведе онлайн текстову трансляцію поєдинку та буде публікувати голи під час гри, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах покажуть два матчі чвертьфіналу, але зустріч Іспанії та Німеччини не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що 5 липня буде зіграно ще одну гру на турнірі. О 22:00 сильнішого визначатимуть Португалія та Франція.