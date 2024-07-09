У вівторок, 9 липня, на Євро-2024 відбудеться перший півфінальний матч. В битві за путівку у фінал зійдуться збірні Іспанії та Франції, пише 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Феєричний напад проти суперзахисту

Підопічні Луїса де ла Фуенте демонструють найбільш ефектну гру на цьому чемпіонаті Європи. На груповій стадії "фурія роха" виграла всі три матчі насухо проти непростих опонентів.

У плей-оф Іспанія без проблем розібралась із грузинами, після чого в екстратаймі виграли супербитву з Німеччиною. Ту гру навіть називали "достроковим фіналом Євро". Проте проти Франції команді ле ла Фуенте навряд чи буде легше.

Підопічні Дешама несподівано не вражають в нападі, забивши лише три голи. При цьому два з них були автоголами, а ще один Мбаппе оформив з пенальті. Але захист "Ле Бле" діє на висоті, пропустивши лише один м'яч (також з пенальті від Левандовського).

До матчу 1/2 фіналу французи підходять без кадрових втрат, адже дискваліфікацію відсидів Рабьо. А ось Іспанія залишиться без трьох гравців основи. Карвахаль та Ле Норман перебрали карток, а для Педрі Євро завершений через травму.

Орієнтовні склади:

Іспанія: Сімон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Руїс – Ямал, Ольмо, Вільямс – Мората.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Чуамені, Рабьо – Дембеле, Тюрам, Мбаппе.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Іспанія – Франція користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також зустріч наживо можна буде побачити на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Франція. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.