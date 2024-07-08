На чемпионате Европы-2024 настало время стадии полуфинала. Во вторник, 9 июля, первыми путевку в финал разыграют Испания и Франция, пишет 24 Канал.

Следите с нами В финал Евро-2024 попадет только один: онлайн-трансляция матча Испания – Франция

В финал пройдет только один

Команды на этом Евро показывают разную игру. Испанцы поражают своим нападением, забив 11 голов в пяти встречах. При этом команда де ла Фуэнте не пропустила ни одного мяча на групповой стадии.

Французы наоборот имеют лучшую защиту на чемпионате Европы. Команда Дешама пропустила лишь один гол с пенальти, но атака команды вызывает немало критики.

Из трех голов "Ле Бле" два были автоголами от соперника, тогда как еще один мяч был проведен Мбаппе с пенальти. Теперь же обе команды вряд ли будут сильно рисковать за шаг до финала.

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Прогноз Favbet

Букмекеры не определили явного фаворита в этом матче. Чуть больше шансов на проход дают Испании – 1,87 против 2,05 на Францию. Что же касается основного времени, то коэффициенты следующие:

победа Испании – 2,78

ничья – 2,94

победа Франции – 3,20

Вероятность серии пенальти составляет 5,50. При этом эксперты не сомневаются, что во встрече будет мало голов. На "тотал меньше 2,5" можно поставить за 1,48, тогда как на ТБ – 2,79. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие игроки: