На чемпіонаті Європи-2024 настав час стадії півфіналу. У вівторок, 9 липня, першими путівку у фінал розіграють Іспанія та Франція, пише 24 Канал.

Слідкуйте з нами У фінал Євро-2024 потрапить лише один: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція

У фінал пройде тільки один

Команди на цьому Євро показують різну гру. Іспанці вражають своїм нападом, забивши 11 голів у п'яти зустрічах. При цьому команда де ла Фуенте не пропустила жодного м'яча на груповій стадії.

Французи навпаки мають найкращий захист на чемпіонаті Європи. Команда Дешама пропустила лише один гол з пенальті, але атака команди викликає чимало критики.

З трьох голів "Ле Бле" два були автоголами від суперника, тоді як ще один м'яч був проведений Мбаппе з пенальті. Тепер же обидві команди навряд чи будуть сильно ризикувати за крок до фіналу.

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Букмекери не визначили явного фаворита у цьому матчі. Трохи більше шансів на прохід дають Іспанії – 1,87 проти 2,05 на Францію. Що ж стосується основного часу, то коефіцієнти наступні:

перемога Іспанії – 2,78

нічия – 2,94

перемога Франції – 3,20

Вірогідність серії пенальті становить 5,50. При цьому експерти не сумніваються, що у зустрічі буде мало голів. На "тотал менше 2,5" можна поставити за 1,48, тоді як на ТБ – 2,79. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні гравці: