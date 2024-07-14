В Берлине 14 июля пройдет финал чемпионата Европы-2024 по футболу. В битве за трофей сойдутся сборные Испании и Англии.

Следите с нами Финал Евро-2024: онлайн-трансляция матча Испания – Англия

Выбор тренеров

Накануне финала тренеры команды определились со стартовыми составами. Луис де ла Фуэнте не удивил основой, выпустив тех же игроков, на которых полагался в течение турнира. Вместо травмированного Педри выйдет Дани Ольмо, который на этом Евро отметился уже тремя голами.

Стартовый состав Испании: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямал, Ольмо, Уильямс – Мората.



Запасные: Райя, Ремиро, Навас, Вивиан, Начо, Гримальдо, Субименди, Мерино, Баэна, Торрес, Лопес, Хоселу, Оярсабаль.

Что касается Гарета Саутгейта, то тренер решил оставить в основе 19-летнего хавбека Коби Мейну. Слева в обороне будет играть его одноклубник Люк Шоу, а место на острие атаки традиционно займет Гарри Кейн.

Стартовый состав Англии: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Шоу – Райс, Мейну – Фоден, Беллингем, Сака – Кейн.



Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Гомес, Конса, Триппьер, Данк, Александер-Арнольд, Галлахер, Уортон, Палмер, Гордон, Эзе, Боуэн, Тоуни, Уоткинс.

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Где смотреть

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч Испания – Англия онлайн покажут ОТТ-платформа Megogo, а также региональные каналы Суспільного. Кроме того, на сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания – Англия.

Напомним, что испанцы являются трехкратными чемпионами Европы, как и немцы. Победа в Берлине выведет "фурию роху" на первое место в этом рейтинге. Англия же пока не выигрывала Евро и только второй раз сыграет в финале турнира.