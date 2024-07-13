Решающая битва: когда начнется финал Евро-2024 Испания – Англия

В субботу, 14 июля, состоится последний матч чемпионата Европы по футболу. Победителем турнира в Германии станет одна из топ-сборных – Испания или Англия.

Финал чемпионата Европы-2024 состоится в Берлине 14 июля. В битве за главный трофей континента сойдутся национальные команды Испании и Англии, пишет 24 Канал.

К теме От главного претендента до андердога в финале Евро-2024: кто фаворит в матче Испания – Англия

Путь финалистов

Пиренейцы выиграли все матчи на этом чемпионате и показали яркую игру в атаке. Соперников по группе и Грузию в 1/8 финала Испания не заметила. В свою очередь на поздних стадиях плей-офф "фурия роха" выбила мощные Германию и Францию.

На фоне такой игры команды де ла Фуэнте Англия не впечатляла. Команда Саутгейта одержала лишь одну победу в группе. В плей-офф же англичане были в шаге от вылета против Словакии и Швейцарии.

Однако игра с Нидерландами предоставила фанатам немного оптимизма. Англия была сильнее "оранжевых" и заслуженно попала во второй подряд финал Евро.

Где смотреть

. Испания уже в пятый раз сыграет в финале Евро. Из прошлых четырех попыток "фурия роха" триумфовала трижды – в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия же никогда не выигрывала чемпионат Европы и только раз (в 2021 году) выходила в финал.

Встреча за трофей Анри Делоне состоится 14 июля в Берлине. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. В Украине матч Испания – Англия вживую можно будет посмотреть на двух ресурсах.

Читайте также Капитан сборной Англии побил два исторических рекорда на Евро-2024: какие достижения ему покорились

Интернет-пользователям игра будет доступна на ОТТ-платформе Megogo. В свою очередь телезрители смогут увидеть прямую трансляцию финала Евро-2024 на региональных каналах Суспільного.

Накануне оба ресурса проведут аналитические студии с экспертами. В свою очередь сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Англия.