Фінал чемпіонату Європи-2024 відбудеться у Берліні 14 липня. У битві за головний трофей континенту зійдуться національні команди Іспанії та Англії, пише 24 Канал.

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Шлях фіналістів

Піренейці виграли усі матчі на цьому чемпіонаті та показали яскраву гру в атаці. Суперників по групі та Грузію в 1/8 фіналу Іспанія не помітила. У свою чергу на пізніх стадіях плей-оф "фурія роха" вибила потужні Німеччину та Францію.

На фоні такої гри команди де ла Фуенте Англія не вражала. Команда Саутгейта здобула лише одну перемогу в групі. В плей-оф же англійці були за крок від вильоту проти Словаччини та Швейцарії.

Проте гра з Нідерландами надала фанатам трохи оптимізму. Англія була сильнішою за "помаранчевих" та заслужено потрапила у другий поспіль фінал Євро.

Довідка. Іспанія вже вп'яте зіграє у фіналі Євро. З минулих чотирьох спроб "фурія роха" тріумфувала тричі – у 1964, 2008 та 2012 роках. Англія ж ніколи не вигравала чемпіонат Європи і лише раз (у 2021 році) виходила у фінал.

Де дивитися

Зустріч за трофей Анрі Делоне відбудеться 14 липня у Берліні. Початок гри – о 22:00 за київським часом. В Україні матч Іспанія – Англія наживо можна буде подивитися на двох ресурсах.

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Інтернет-користувачам гра буде доступна на ОТТ-платформі Megogo. У свою чергу телеглядачі зможуть побачити пряму трансляцію фіналу Євро-2024 на регіональних каналах Суспільного.

Напередодні обидва ресурси проведуть аналітичні студії з експертами. У свою чергу сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Англія.