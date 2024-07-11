Команда Гарета Саутгейта второй раз подряд вышла в финал континентального первенства. Она одержала волевую победу со счетом 2:1.
Читайте также Команда с характером: сборная Англии установила уникальное достижение на Евро-2024
Исторический гол Кейна
Один из голов в составе "трех львов" забил капитан команды Харри Кейн. Он заработал пенальти, который самостоятельно и реализовал, переиграв голкипера Барта Вербрюггена идеальным ударом с 11-метровой отметки.
Для Кейна этот забитый мяч стал особенным. Он побил сразу два исторических рекорда.
Гол в ворота Нидерландов стал шестым для английского форварда в плей-офф чемпионатов Европы. Он опередил Антуана Гризманна и отныне является новым абсолютным единоличным рекордсменом турнира.
Также это взятие ворот вывело Харри Кейна на первое место среди бомбардиров в плей-офф крупных международных турниров (чемпионаты Европы и мира) – 9 голов. Ранее он делил лидерство с Гердом Мюллером, Мирославом Клозе, Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе (по 8 мячей).
Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии встретится с Испанией. Матч состоится в Берлине 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.