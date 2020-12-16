Вратарь Альваро Хименес решил своими действиями несколько озадачить соперников. Сперва голкипер оборачивался спиной к игроку, который пробивал пенальти. Что дало нужный результат стражу ворот, пишет 24 канал.

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Необычное отбитие пенальти

Он несколько раз поворачивался лицом к сетке ворот. Периодически оборачиваясь к сопернику спиной. Благодаря таким необычным действиям соперник так и не сумел отличиться во владениях Расинга.

Во втором матче вратарь снова взялся за свое. На этот раз он решил попробовать новую технику отбития пенальти. Хименес встал на колени на линии ворот. Такого поворота событий никто не ожидал. Игрок, который наносил удар, несильно пробил прямо в угол, куда бросился вратарь. Похоже, такая необычная техника эффективна.

Такое отбитие 11-метровых ударов поразило не только соперников, которые пробивали пенальти в его ворота, но и соцсети.