Воротар Альваро Хіменес вирішив своїми діями дещо спантеличити суперників. Спершу голкіпер обертався спиною до гравця, який пробивав пенальті. Що дало потрібний результат стражу воріт, пише 24 канал.

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Незвичне відбиття пенальті

Він декілька разів повертався обличчя до сітки воріт. Періодично обертаючись до суперника спиною. Завдяки таким незвичним діям суперник так і не зумів відзначитись у володіннях Расінга.

У другому матчі воротар знову взявся за своє. Цього разу він вирішив спробувати нову техніку відбиття пенальті. Хіменес став на коліна на лінії воріт. Такого повороту подій ніхто не очікував. Гравець, який завдавав удару, несильно пробив прямо у кут, куди кинувся воротар. Схоже, така незвична техніка є ефективною.

Таке відбиття 11-метрових ударів вразило не лише суперників, які пробивали пенальті у його ворота, а й соцмережі.