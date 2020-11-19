Во время матча 8-го тура чемпионата Испании среди женщин между мадридским "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао серьезно пострадала девушка-арбитр Сара Фернандес.

В компенсированное время встречи мяч после мощного выстрела футболистки "Атлетика" попал в голову 32-летней рефери Сары Фернандес. Арбитр мгновенно упала на газон и начала кричать от боли, пишет 24 канал.

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На помощь девушке бросились медицинские бригады обеих команд. Саре несколько минут оказывали помощь за пределами поля. В оставшееся время матч судила резервный арбитр.

Пострадавшая отделалась синяком под глазом. При этом болельщики не стали сочувствовать девушке, назвав ее действия непрофессиональными.

Мяч нокаутировал арбитра: смотрите видео

К слову. Матч закончился минимальной победой мадридских футболисток со счетом 1:0.