В Іспанії футбольну арбітриню "нокаутували" м'ячем під час матчу: відео інциденту
Під час матчу 8-го туру чемпіонату Іспанії серед жінок між мадридським "Реалом" і більбаоскім "Атлетиком" серйозно постраждала дівчина-арбітр Сара Фернандес.
У компенсований час зустрічі м’яч після потужного пострілу футболістки "Атлетика" влучив у голову 32-річній рефері Сара Фернандес. Арбітриня миттєво впала на газон і почала кричати від болю, пише 24 канал.
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На допомогу дівчині кинулися медичні бригади обох команд. Сарі кілька хвилин надавали допомогу за межами поля. У час, що залишився, матч судила резервний арбітр.
Постраждала відбулася синцем під оком. При цьому вболівальники не стали співчувати дівчині, назвавши її дії непрофесійними.
М'яч нокаутував арбітерку: дивіться відео
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