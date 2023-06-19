Собрал полную коллекцию трофеев: ровесник Милевского и Алиева установил уникальный рекорд
Источник:Squawka
Защитник Севильи Хесус Навас вместе с "Фурией Рохой" завоевал все возможные трофеи. Самый возрастной игрок в истории сборной Испании вписал еще одну главу в книгу рекордов.
18 июня в Роттердаме определился победитель второго розыгрыша Лиги наций. Сборная Испании в серии послематчевых пенальти победила Хорватию (0:0, 5:4 пенальти) и завоевала свой первый трофей за последние 11 лет.
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Вписал имя в историю
97 минут финального матча в Роттердаме отыграл 37-летний Хесус Навас. Ветеран "Фурии Роха" стал первым футболистом в истории футбола, выигравшим чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.
Свой первый трофей Навас завоевал еще 13 лет назад на Мундиале в ЮАР. В 2012 году испанец выиграл чемпионат Европы на турнире в Украине и Польше, и в 2023 году – Лигу наций.
Таким образом, Хесус Навас стал первым в истории футболистом, выигравшим эти три трофея. Отметим, что защитник Севильи стал самым старшим игроком в истории испанской сборной. Этот рекорд Навас установил в полуфинале Лиги наций с Италией (2:1). На тот момент ему было 37 лет и 207 дней. А обновил достижения в финальном поединке в Роттердаме.
Что известно о Хесусе Навасе
- Воспитанник Севильи дебютировал за основу родного клуба в 18 лет.
- Вместе с "красно-белыми" выиграл 4 Кубка УЕФА/Лиги Европы. В 2006 году стал обладателем Суперкубка УЕФА.
- В 2013 году стал игроком Манчестер Сити. "Горожане" заплатили за испанца 25 миллионов евро.
- Однако Навас долго не задержался на Туманном Альбионе и в 2017 году вернулся в родной клуб.
- В составе сборной Испании сыграл 48 матчей и забил 5 голов.
- Трансферная стоимость ровесника Милевского и Алиева, которые уже давно завершили карьеру, составляет 3 миллиона евро.