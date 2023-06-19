18 июня в Роттердаме определился победитель второго розыгрыша Лиги наций. Сборная Испании в серии послематчевых пенальти победила Хорватию (0:0, 5:4 пенальти) и завоевала свой первый трофей за последние 11 лет.

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Вписал имя в историю

97 минут финального матча в Роттердаме отыграл 37-летний Хесус Навас. Ветеран "Фурии Роха" стал первым футболистом в истории футбола, выигравшим чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

Свой первый трофей Навас завоевал еще 13 лет назад на Мундиале в ЮАР. В 2012 году испанец выиграл чемпионат Европы на турнире в Украине и Польше, и в 2023 году – Лигу наций.

Таким образом, Хесус Навас стал первым в истории футболистом, выигравшим эти три трофея. Отметим, что защитник Севильи стал самым старшим игроком в истории испанской сборной. Этот рекорд Навас установил в полуфинале Лиги наций с Италией (2:1). На тот момент ему было 37 лет и 207 дней. А обновил достижения в финальном поединке в Роттердаме.

Что известно о Хесусе Навасе