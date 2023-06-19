Хорватия – Испания 0:0

Сборные Хорватии и Испании провели встречу в рамках финала Лиги наций, победителями из которой вышла "Красная ярость". Команды до последнего не хотели определять более сильного, пишет 24 Канал.

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Взвешенный финал

Обе команды подходили к решающему матчу в Роттердаме практически в равных условиях. Бронзовый призер чемпионата мира, который в полуфинальном поединке выбил из битвы за титул Лиги наций сборную Нидерландов (2:4), своими достижениями не мог даже дать возможность испанцам предположить, что "Фурия Роха", которая в свою очередь едва справилась с итальянцами (2:1), может определенно себя считать фаворитом встречи.

Но вот несмотря на статус коллективов, бесспорно демонстрировавших огромный класс, часто атакуя друг друга и не отличившихся тем самым в плане результативности, матч все же не показался максимально зрелищным. В первом тайме Испания немного чаще била по воротам своего оппонента, однако "картата" сборная во второй половине встречи перевернули видение игроков "Фурии Рохи" на футбол, поскольку хорваты перехватили игру под свой контроль и заставили испанцев много работать без мяча. Несмотря на это, команды продолжали работать максимально аккуратно, поскольку первая желтая карточка в игре была продемонстрирована только на 81-й минуте матча.

Самый опасный момент во встрече возник под занавес матча, когда Ансу Фати пробивал из пределов штрафной в "пустой" угол ворот, однако помешал голу Иван Перишич, выбивший мяч из линии и покинувший свою команду в игре. Перишич в данном матче заслуживал приз "игрока встречи", поскольку он успевал всюду - как в нападении, так и в защите. Такой насторожливый футбол от команд и перевел игру в овертаймы. Дополнительные 15-минутки команды провели еще осторожнее, однако все же пытались радовать фанатов атаками, которые заканчивались либо неточными ударами, либо прекрасными действиями защитников.

По регламенту Хорватию и Испанию ожидала серия пенальти. "Картата" сборная не проиграла 4 последних "дуэли фарта", а вот "Фурия Роха" на чемпионате мира 2022 потерпела горькое поражение от марокканцев, поэтому хорваты более уверенно подходили к одиннадцатиметровой отметке. Перед серией команды устроили массовую толкотню, однако та быстренько угомонилась.

Сначала представители обеих команд без проблем реализовывали пенальти, однако на Майера, который бил четвертым из Хорватии, не смог переиграть Симона, отразившего его удар ногами. Точку в матче должен был ставить Ляпорт, однако у защитника сдали нервы и он попал в перекладину. Симон же продолжал делать все, чтобы его команда вышла победителем из дуэли, поэтому отразил шестой удар Петковича, а вот Карвахаль в свою очередь хладнокровно сделал Испанией чемпионом, выиграв в серии пенальти со счетом 4:5.

Таким образом, "Фурия Роха" становится третьим победителем Лиги наций. Ранее этот титул подчинялся таким коллективам, как Португалия и Франция. А вот Хорватия снова одевает на себя медаль за последнее время, но не самого высокого качества. Бронзовым призером нынешнего розыгрыша стала сборная Италии, одолевшая в матче за третье место Нидерланды со счетом 2:3.