18 червня у Роттердамі визначився переможець другого розіграшу Ліги націй. Збірна Іспанії у серії післяматчевих пенальті перемогла Хорватію (0:0, 5:4 пенальті) та здобула свій перший трофей за останні 11 років.
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Вписав ім'я в історію
97 хвилин фінального матчу в Роттердамі відіграв 37-річний Хесус Навас. Ветеран "Фурії Роха" став першим футболістом в історії футболу, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй.
Свій перший трофей Навас здобув ще 13 років тому на Мундіалі в ПАР. У 2012 році іспанець виграв чемпіонат Європи на турнірі в Україні та Польщі, і у 2023 – Лігу націй.
Таким чином, Хесус Навас став першим в історії футболістом, який виграв ці три трофеї. Зазначимо, що захисник Севільї став найстаршим гравцем в історії іспанської збірної. Цей рекорд Навас встановив у півфіналі Ліги націй з Італією (2:1). На той момент йому було 37 років та 207 днів. А оновив досягнення у фінальному поєдинку в Роттердамі.
Що відомо про Хесуса Наваса
- Вихованець Севільї дебютував за основу рідного клубу у 18 років.
- Разом з "червоно-білими" виграв 4 Кубки УЄФА / Ліги Європи. У 2006 році став володарем Суперкубка УЄФА.
- У 2013 році став гравцем Манчестер Сіті. "Містяни" заплатили за іспанця 25 мільйонів євро.
- Проте Навас довго не затримався на "Туманному Альбіоні" і у 2017 році повернувся в рідний клуб.
- У складі збірної Іспанії зіграв 48 матчів та забив 5 голів.
- Трансферна вартість ровесника Мілевського та Алієва, які вже давно завершили кар'єру, становить 3 мільйони євро.