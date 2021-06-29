Испанцы уже кусают локти: Швейцария готова создать еще одну сенсацию на Евро-2020
Источник:Blick
Швейцария 28 июня сенсационно выбила из Евро-2020 сборную Франции. Теперь команда Владимира Петковича серьезно настроена выйти в полуфинал турнира.
Амбициозные заявления счастливого тренера
Тренерский штаб во главе с Владимиром Петковичем убежден, что швейцарским футболистам под силу повторить сенсацию на Евро-2020. Национальная команда в четвертьфинале попытается переиграть Испанию.
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Петкович прокомментировал поединок против французов. Наставник готовит подопечных к следующему бою, в котором может быть очередная сенсация на этом неожиданном чемпионате Европы.
Это был эмоциональный матч. Возможно, слишком эмоциональный! Я очень горжусь этим достижением. Теперь отпразднуем, даже если у нас мало времени. Я убежден, что мы можем повторить это. Мы реагировали на каждую критику и неудачу. А теперь попробуем забыть об этом. Мы сконцентрируемся на четвертьфинале,
– сказал тренер сборной Швейцарии.
Если же швейцарским игрокам удастся сотворить еще одно чудо на турнире, то их в полуфинале будет ждать победитель матча Бельгия – Италия.
Напомним, что Швейцария неожиданно одолела французов. В этой игре впервые на Евро-2020 была серия послематчевых пенальти. Промах с 11 метров еще долго будет в ужасных снах Килиану Мбаппе и французских болельщиков.Поединок 1/4 финала Евро-2020 Швейцария\ – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Стартовый свисток на стадионе в Санкт-Петербурге прозвучит в 19:00.