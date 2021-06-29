Амбітні заяви щасливого тренера

Тренерський штаб на чолі з Владимиром Петковичем переконаний, що швейцарським футболістам під силу повторити сенсацію на Євро-2020. Національна команда у чвертьфіналі спробує переграти Іспанію.

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Петкович прокоментував поєдинок проти французів. Наставник готує підопічних до наступного бою, у якому може бути чергова сенсація на цьому несподіваному чемпіонаті Європи.

Це був емоційний матч. Можливо, занадто емоційний! Я дуже пишаюся цим досягненням. Тепер відсвяткуємо, навіть якщо у нас мало часу. Я переконаний, що ми можемо повторити це. Ми реагували на кожну критику та невдачу. А тепер спробуємо забути про це. Ми сконцентруємося на чвертьфіналі,

– сказав тренер збірної Швейцарії.

Якщо ж швейцарським гравцям вдасться створити ще одне диво на турнірі, то на них у півфіналі чекатиме переможець матчу Бельгія – Італія.

Нагадаємо, що Швейцарія несподівано здолала французів. У цій грі вперше на Євро-2020 була серія післяматчевих пенальті. Промах з 11 метрів ще довго буде у жахливих снах Кіліану Мбаппе та французьких уболівальників.

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 Швейцарія – Іспанія відбудеться у п'ятницю, 2 липня. Стартовий свисток на стадіоні у Санкт-Петербурзі пролунає о 19:00.