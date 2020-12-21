Защитник ПСЖ Преснел Кимпембе получил травму в матче 16 тура французской Лиги 1 с Лиллем (0:0).

Как сообщает L'Equipe, у игрока была обнаружена травма правого бедра, однако в ближайшее время его повторно обследуют. Ожидается, что 25-летний француз пропустит примерно три недели.

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Как Кимпембе травмировался

25-летний француз оказался единственным, кто смог остановить быструю контратаку Лилля, во время которой сразу четыре игрока вываливались на одного голкипера ПСЖ. Кимпембе ушел в самоотверженный подкат, и благодаря идеальному таймингу успел выбить мяч.

В результате Преснель дернул заднюю поверхность бедра.

Кимпембе в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Лиги 1 (10 – в основе) и получил 4 желтые карточки.

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