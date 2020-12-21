Захисник ПСЖ Преснел Кімпембе отримав пошкодження в матчі 16 туру французької Ліги 1 з Ліллем (0:0).

Як повідомляє L'Equipe, у гравця була виявлена травма правого стегна, однак найближчим часом його повторно обстежать. Очікується, що 25-річний француз пропустить приблизно три тижні.

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Як Кімпембе травмувався

25-річний француз виявився єдиним, хто зміг зупинити швидку контратаку Лілля, під час якої відразу чотири гравці вивалювалися на одного голкіпера ПСЖ. Кімпембе пішов у самовідданий підкат, і завдяки ідеальному таймінгу встиг вибити м'яч.



В результаті Преснель смикнув задню поверхню стегна.

Кімпембе в нинішньому сезоні взяв участь в 11 матчах Ліги 1 (10 – в основі) і отримав 4 жовті картки.

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