В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 против национальной команды Бельгии. От результата встречи напрямую зависит судьба путевки в стадию плей-офф.

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Искусственный интеллект спрогнозировал шансы Украины на плей-офф Евро-2024

После завершения матчей второго тура группового этапа континентального первенства суперкомпьютер Opta Analyst обновил шансы команд на выход в плей-офф.

Важно. Сборная Украины имеет 59,77% на выход в 1/8 финала Евро. Это наименьшая вероятность выхода в следующий этап турнира среди команд группы E.

Команды Румынии и Бельгии имеют шанс 83,72% и 82,06% соответственно. Даже вероятность выхода в 1/8 финала сборной Словакии составляет 67,33%.

Напомним, "сине-желтые" одержали волевую победу над Словакией (2:1), однако из-за поражения от Румынии (0:3) в стартовом туре занимают последнее место в группе после двух туров.

В параллельном матче третьего тура сборные Румынии и Словакии сыграют между собой. Обе команды устроит ничья в этом поединке.