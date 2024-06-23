У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Бельгії. Від результату зустрічі напряму залежить доля путівки до стадії плей-оф.

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Штучний інтелект спрогнозував шанси України на плей-оф Євро-2024

Після завершення матчів другого туру групового етапу континентальної першості суперкомп'ютер Opta Analyst оновив шанси команд на вихід до плей-оф.

Важливо. Збірна України має 59,77% на вихід до 1/8 фіналу Євро. Це найменша вірогідність виходу у наступний етап турніру серед команд групи E.

Команди Румунії та Бельгії мають шанс 83,72% та 82,06% відповідно. Навіть ймовірність виходу в 1/8 фіналу збірної Словаччини становить 67,33%.

Нагадаємо, "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над Словаччиною (2:1), проте через поразку від Румунії (0:3) в стартовому турі посідають останнє місце в групі після двох турів.

У паралельному матчі третього туру збірні Румунії та Словаччини зіграють між собою. Обидві команди влаштує нічия у цьому поєдинку.