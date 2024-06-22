Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик, который стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги в составе Жироны, высказался о победе над командой Словакии со счетом 2:1 во втором туре группового раунда Евро-2024.

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Довбик о победе над Словакией

27-летний форвард вышел в стартовом составе "сине-желтых" и отыграл 67 минут. Команда Сергея Реброва пропустила первой, однако смогла завоевать три очка.

Важная победа для нас! Спасибо команде за самоотдачу и борьбу до последней минуты. Впереди много работы и подготовка к финалу с Бельгией. Спасибо за поддержку! Слава Украине!,

– написал Довбик.

Следующий матч на чемпионате Европы 2024 сборная Украины проведет 26 июня против команды Бельгии. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

После двух туров в активе украинцев три очка. Для выхода в плей-офф Евро-2024 Украине нужно как минимум не проиграть Бельгии в заключительном туре группового этапа.