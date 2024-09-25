Суперкомпьютер назвал неожиданных фаворитов Лиги Европы-2024/2025: что прогнозирует Динамо

В среду, 25 сентября, состоятся первые матчи Лиги Европы-2024/2025. Турнир будет иметь новый формат и участие в нем примет 36 клубов.

Они все будут находиться в одной таблице и по итогам восьми туров восьмерка лучших команд напрямую выйдет в 1/8 финала, а коллективы, которые займут места с 9 по 24, будут бороться за путевку в предварительном раунде плей-офф. Остальные клубы покинут турнир.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Накануне начала новой кампании искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в турнире. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона, сообщает Opta Analyst.

Фаворитом на титул он считает Порту. Шансы "драконов" на победу оцениваются в 17,8%.

Главным конкурентом португальского клуба является Атлетик Бильбао – 10,9%. Тройку фаворитов неожиданно замыкает пражская Славия – 9,6%.

Такие прогнозы удивляют, ведь в турнире участвуют, в частности, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Рома, Лацио и Аякс. Последним дают лишь 0,2% на завоевание титула.

Относительно шансов единственного представителя от Украины, киевского Динамо, то суперкомпьютер не верит в выход "бело-синих" даже в плей-офф. Попадание в 1/8 финала оценивается лишь в 23,1%.



Шансы клубов на победу в Лиге Европы по версии ИИ / Скриншот с сайта Opta Analyst

Напомним, что свой путь в Лиге Европы-2024/2025 киевское Динамо начнет 25 сентября. "Бело-синие" в 22:00 в условно домашнем поединке встретятся с Лацио.