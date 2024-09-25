Игра состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч

В Украине прямую трансляцию поединка Динамо – Лацио эксклюзивно покажут на медиасервисе "Megogo". Его можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Комментаторами этого матча будут Сергей Лукьяненко и Глеб Скрипченко. За час до стартового свистка начнется традиционная студия с ведущими Владимиром Кобельковым и Александрой Кучеренко.

Их гостями станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк. Они проанализируют все моменты игры и поделятся прогнозами. Также зрителям в перерыве и после матча предложат пересмотреть самые интересные эпизоды встречи.

К слову. Это будет пятый очный поединок между соперниками. Сейчас преимущество имеют "орлы", которые одержали три победы и однажды была зафиксирована ничья.

Напомним, что соперниками Динамо в Лиге Европы по итогам жеребьевки стали следующие клубы: Рома (Италия), Лацио (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Плзень (Чехия), Хоффенхайм (Германия), РФШ (Латвия) и Галатасарай (Турция).