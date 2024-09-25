Вони всі перебуватимуть в одній таблиці та за підсумками восьми турів вісімка найкращих команд напряму вийде в 1/8 фіналу, а колективи, які посядуть місця з 9 по 24, будуть змагатися за путівку в попередньому раунді плей-оф. Решта клубів залишить турнір.

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Прогноз від штучного інтелекту

Напередодні початку нової кампанії штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, повідомляє Opta Analyst.

Фаворитом на титул він вважає Порту. Шанси "драконів" на перемогу оцінюються у 17,8%.

Головним конкурентом португальського клубу є Атлетік Більбао – 10,9%. Трійку фаворитів неочікувано замикає празька Славія – 9,6%.

Такі прогнози дивують, адже в турнірі беруть участь, зокрема, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Рома, Лаціо й Аякс. Останнім дають лише 0,2 % на здобуття титулу.

Щодо шансів єдиного представника від України, київського Динамо, то суперкомп’ютер не вірить у вихід "біло-синіх" навіть у плей-оф. Потрапляння в 1/8 фіналу оцінюється лише у 23,1%.



Шанси клубів на перемогу в Лізі Європи за версією ШІ / Скриншот із сайту Opta Analyst

Нагадаємо, що свій шлях у Лізі Європи-2024/2025 київське Динамо розпочне 25 вересня. "Біло-сині" о 22:00 в умовно домашньому поєдинку зустрінуться з Лаціо.