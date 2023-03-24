Шансы как в Италии: искусственный интеллект вычислил вероятность победы Украины в отборе Евро-2024

Статистическая компания Gracenote опубликовала шансы каждой из сборных попасть на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Украина тоже среди соискателей в борьбе за путевку на Евро-2024.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024 попала в группу C, где ее соперниками стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Прямые путевки на турнир получат две лучшие команды в группе. Однако еще три места на Евро-2024 будут разыграны в квалификации команд в соответствии с их местами в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

Подробнее Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины

Именно Италия и Англия имели больше шансов от группы C попасть на Евро-2024. Еще перед стартом отбора аналитики из Gracenote с помощью искусственного интеллекта вычислили соответствующие результаты.

Что касается первого места в группе, то незначительное преимущество имели итальянцы – 42,7% на такой результат. Англичане отставали не так много – 42,2% вероятность того, что именно они финишируют на первом месте. А вот Украина была третьей – 13,8% на то, что "сине-желтые" квалифицируются на Евро-2024 с первого места в группе.

Что касается того, чтобы в целом квалифицироваться на Евро-2024 (занять первое или второе место в группе), то и здесь преимущество было на стороне "скуадра адзурра" – 77,7%. Шансы Англии были у 76,9%. В Украине – 39,1% (13,8% на первое место и 25,3% на второе место в группе).

Но это было до первого матча отбора. А именно в нем Италия сошлась в Неаполе с Англией. И несколько неожиданно проиграла дома.

Как это было Месть за финал Евро-2020: Англия обыграла "скуадру адзурру" в зрелищном матче – видеообзор

Следовательно, и шансы каждой из команд выйти на Евро-2024 изменились. В том числе и у сборной Украины.

Теперь именно англичане – главные фавориты на то, чтобы занять первое место в группе по итогам квалификации – 73,3%. А вероятность их выхода на Евро-2024 напрямую выросла до 92,9%.

Что касается Италии, то команде будет трудно занять первое место в группе – вероятность всего 13,9%. Зато итальянцы стали главными фаворитами в борьбе за второе место квинтета – 46,4%, что они финишируют именно другими. Следовательно, общие шансы выхода на Евро-2024 составляют 60,3%.

Победа англичан над итальянцами на выезде несколько пошатнула и шансы украинцев. Вероятность того, что "сине-желтые" замахнутся на первое место в группе, упала до 11,4%, что не слишком далеко от тех же итальянцев. А вот на второе место в группе наши шансы всего 27,2%, что в сумме дает 38,6% на проход Украины на Евро-2024 напрямую из группы.

Правда аналитики из Gracenote оставляют Украине шансы пробиться на Евро-2024 через плей-офф. Вероятность попадания туда составляет 56,9%. Но шанс на его прохождение – всего 18,2%.

Свой первый матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. В Лондоне наша команда сыграет с одним из главных фаворитов группы – сборной Англии. Остальные матчи состоятся уже в июне, сентябре, октябре и ноябре 2023 года.