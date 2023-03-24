Збірна України у відборі на Євро-2024 потрапила до групи C, де її суперниками стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Прямі путівки на турнір отримають дві найкращі команди в групі. Однак ще три місця на Євро-2024 будуть розіграні через кваліфікацію команд відповідно до їх місць в попередньому розіграші Ліги націй.

Детальніше Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

Саме Італія та Англія мали найбільше шансів від групи C потрапити на Євро-2024. Ще перед стартом відбору аналітики з Gracenote за допомогою штучного інтелекту вирахували відповідні результати.

Щодо першого місця в групі, то незначну перевагу мали італійці – 42,7% на такий результат. Англійці відставали не так і багато – 42,2% ймовірність того, що саме вони фінішують на першому місці. А от Україна була третьою – 13,8% на те, що "синьо-жовті" кваліфікуються на Євро-2024 з першого місця в групі.

Щодо того, щоб загалом кваліфікуватися на Євро-2024 (посісти перше або друге місце в групі), то і тут перевага була на стороні "скуадра адзурра" – 77,7%. Шанси Англії були в 76,9%. А от в України – 39,1% (13,8% на перше місце та 25,3% на друге місце в групі).

Та це все було до першого матчу відбору. А саме в ньому Італія зійшлася у Неаполі з Англією. І дещо неочікувано програла вдома.

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Відтак і шанси кожної з команд вийти на Євро-2024 змінилися. В тому числі й в збірної України.

Тепер саме англійці – головні фаворити на те, щоб посісти перше місце в групі за підсумками кваліфікації – 73,3%. А ймовірність їх виходу на Євро-2024 напряму зросло до 92,9%.

Щодо Італії, то команді буде важко посісти перше місце в групі – ймовірність лише 13,9%. Зате італійці стали головними фаворитами в боротьбі за другу сходинку квінтету – 46,4%, що вони фінішують саме другими. Відтак загальні шанси виходу на Євро-2024 складають 60,3%.

Перемога англійців над італійцями на виїзді дещо похитнула і шанси українців. Ймовірність того, що "синьо-жовті" замахнуться на перше місце в групі впала до 11,4%, що не надто далеко від тих же італійців. А от на друге місце в групі наші шанси лише 27,2%, що в сумі дає 38,6% на прохід України на Євро-2024 напряму з групи.

Правда аналітики з Gracenote залишають Україні шанси пробитися на Євро-2024 через плей-офф. Ймовірність потрапляння туди становить 56,9%. Але шанс на його проходження – лише 18,2%.

Свій перший матч у відборі на Євро-2024 збірна України проведе в неділю, 26 березня. В Лондоні наша команда зіграє з одним з головних фаворитів групи – збірною Англії. Решта матчів відбудуться вже у червні, вересні, жовтні та листопаді 2023 року.