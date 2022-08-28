Они разрушили все: гендиректор Шахтера возмущен действиями ФИФА по отношению к россии

Сергей Палкин шокирован тем, что главный футбольный орган не исключает представителей террористической страны из своего состава. При этом организация исключила три других страны.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины футбол этой страны начали отстранять от соревнований. Сборную россии не допустили к отбору ЧМ-2022, а все местные клубы сняли с еврокубков.

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Несмотря на это, в марте на Конгрессе ФИФА русский язык сделали официальным для организации. Более того, федерация не захотела исключать россия из списка членов, хотя Пакистан, Кения и Зимбабве попали под эти санкции.

Эта ситуация крайне возмущает генерального директора Шахтера Сергея Палкина. В интервью английским СМИ функционер в очередной раз отметил аморальность такого поведения ФИФА.

Если посмотреть на россию, у них вроде бы все хорошо. Они играют себе, многие на стадионах. Странно мне, что ФИФА никак не реагирует на ситуацию. Почему россия до сих пор член ФИФА? Они разрушили все: нашу страну, жизнь украинцев и наш футбол. ФИФА нужно занять уже какую-нибудь позицию. В этой ситуации невозможно играть в какую-нибудь игру и не занимать позиции,

– объяснил Палкин.

ФИФА против россии и Шахтера

Напомним, что российские клубы не допустили в еврокубки и в сезоне 2022/2023. Также этой стране не разрешили бороться за право провести Евро-2028.

К слову, Шахтер планирует судиться с ФИФА из-за того, что организация разрешила легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами во время войны. Сергей Палкин оценивал ущерб от этого в 50 миллионов евро. Интересно, что такое правило действует и для легионеров в чемпионате россии.