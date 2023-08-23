На болотах начался жабогадюкинг: олимпийскую чемпионку и майора России "уничтожили" за измену
Россия все сильнее приближается к смуте. Из-за отрицательных успехов в войне с Украиной, у местного населения появляется все больше агрессии, которую оно перенаправляет на своих же соотечественников.
В России постоянно ищут предательство, ведь не может "вторая армия мира" постоянно утираться. Кроме ненависти к украинской птичке Ани Лорак, которая просто помогает своей армии, россияне нашли новую жертву, которую очень "жестко" наказали, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Наказание, которое "очень сложно" будет прежить
Ею стала Елена Исинбаева. Она является майором армии России, но решила, что в "безнравственной" Европе жить все же лучше, чем в "великой стране". Сначала власти окупантов решили продемонстрировать свою "жесткую" позицию из-за ее отъезда и обратились в суд, чтобы взыскать с олимпийской чемпионки целых 300 долларов. Вероятно, за места для парковки, но, по мнению россиян, это должно было очень сильно ее огорчить.
После неудачной попытки "сламать" моральный дух бывшей прыгуньи с шестом они уже зашли из козырей. В Махачкале у центрального легкоатлетического стадиона забрали имя Елены Исинбаевой за измену. Арену снова переименовали в "Труд", которая так называлась до 2017 года.
Таким образом, россияне решили публично наказать титулованную спортсменку за то, что она убежала жить в Испанию, а позже открестилась от армии окупантов и Путина.
Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал это "серьезное" решение, заявив, что оно основывается на пожеланиях людей и должно стать показательным для других.
Это отношение к любому виду измены. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, как установка для всех остальных,
– заявил бывший боксер.