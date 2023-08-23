У Росії постійно шукають зраду, адже не може "друга армія світу" постійно утиратися. Окрім ненависті до української пташки Ані Лорак, яка просто допомагає своїй армії, росіяни знайшли нову жертву, яку дуже "жорстко" покарали, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

До теми За заслуги у кривавій війні: майор армії окупанта втекла із Росії у загниваючу для росіян Європу

Покарання, яке "дуже складно" буде прежити

Нею стала Єлєна Ісінбаєва. Вона є майором армії Росії, але вирішила, що в "аморальній" Європі жити все ж таки краще, ніж у "вєлікой странє". Спочатку влада окупантів вирішила продемонструвати свою "жорстку" позицію через її від'їзд та звернулася до суду, щоб стягнути з олімпійської чемпіонки цілих 300 доларів. Ймовірно, за місця для парковки, але, на думку росіян, це мало дуже сильно її засмутити.

Після невдалої спроби "зламати" моральний дух колишньої стрибунки з жердиною вони вже зайшли з козирів. У Махачкалі у центрального легкоатлетичного стадіону забрали ім'я Єлєни Ісінбаєвої за "зраду". Арену знову перейменували на "Труд", яка так називалася до 2017 року.

Таким чином росіяни вирішили публічно покарати титуловану спортсменку за те, що вона втекла жити в Іспанію, а пізніше відхрестилася від армії окупантів і Путіна.

Депутат Держдуми Ніколай Валуєв підтримав це "серйозне" рішення, заявивши, що воно ґрунтується на побажаннях людей та має стати показовим для інших.

Це ставлення до будь-якого виду зради. Як не крути, але люди так захотіли. Це непогана історія, як настанова для всіх інших,

– заявив колишній боксер.

Хто така Єлєна Ісінбаєва

Російська легкоатлетка, яка тричі ставала призеркою Олімпійських ігор. У 2004 та 2008 роках вона ставала переможницею у змаганнях зі стрибків із жердиною, а в 2012 здобула "бронзу". Рекордсменка світу у змаганнях на відкритому повітрі. Її рекорд 5,6 метра, тримається з 2009 року. Весь цей час перебувала у статусі військової, проте після від'їзду з Росії заявила, що це формальність і вона жодним чином не пов'язана з армією. У вересні 2023 року поновить свою міжнародну діяльність у МОК, оскільки, за словами Ісінбаєвої, щодо неї у МОК немає жодних сумнівів і не під які статті та санкції вона не потрапляє.