Білорусь може втратити право прийняти матчі Чемпіонату світу з хокею, який відбудеться у 2021 році. В Міжнародній федерації хокею вже шукають країну, яка могла б прийняти матчі.

Чемпіонат світу з хокею у 2021 році мали прийняти Білорусь та Латвія з 21 травня до 6 червня. Матчі були заплановані в Мінську та Ризі.

Але з початку масових протестів у Білорусі, побитті протестувальників, їх затримання, а також вбивства активістів, білоруси, а згодом і світова спільнота почали звертатися до Міжнародної федерації хокею (IIHF) з проханням відібрати у Білорусі право проведення Чемпіонату світу.

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В IIHF доволі довго опиралися цьому, намагаючись показати свій нейтралітет. Та вже ж 5 січня керівник IIHF Рене Фазель підтвердив, що вони шукають запасний варіант для проведення Чемпіонату світу 2021 року, повідомляє DW.

За його словами, вони ведуть перемовини з представниками декількох федерацій. Але яких саме – не назвав.

Також Рене Фазель заявив, що перенесення Чемпіонату світу – це "великі фінансові труднощі", а додаткових складнощів додає те, що "ситуація з коронавірусом по всьому світу залишається складною, а до старту турніру – мало часу".