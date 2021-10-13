Для Украины это был один из заключительных матчей в отборочном цикле на чемпионат мира-2022. Последний поединок украинцы проведут против той же Боснии и Герцеговины на выезде, однако судьба второго места не будет полностью зависеть от Украины.

К слову Украина обидно упустила победу в матче с Боснией и Герцеговиной и уменьшила шансы на ЧМ-2022

После игры футболисты сборной Украины оценили игру и итоговый результат в матче против Боснии и Герцеговины.

Безусловно, играли только на победу. Тем более, играли дома во Львове. Хотели победить. Но получилось так, как получилось. Когда боснийцы взяли игру под контроль? Наверное, все видели. В первом тайме немного подсели, прижались к собственным воротам, у боснийцев появились атаки, моменты. Конечно, нужно было встречать выше. Не знаю, если честно, нужно посмотреть со стороны, как это выглядело,

– сказал Виктор Цыганков.

Согласился с мнением Цыганкова и полузащитник Тарас Степаненко. Он обратил внимание, что команде не хватило еще одного забитого мяча, хотя Украина имела для этого моменты.

"Думаю, проблема была в том, что при счете 1:0, когда играли от обороны, выбегали в контратаки, где нужно было просто отдать хороший пас – и человек бы поставил ногу в пустые ворота. Этого не хватает, как не хватало с финнами. Было много быстрых забеганий два в три, а последний пас... Когда низко садишься, а тут забросы в штрафную, какие-то отскоки и мяч в воротах. Над этим нужно работать".

При этом Степаненко обратил внимание на качество поля во Львове. По его словам, оно не пригодно для матчей сборной Украины.

Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята скользили на ровном месте. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня,

– заявил он.

По мнению Андрея Ярмоленко, Украина действительно не заслужила больше, чем на ничью с боснийцами. Но подчеркнул: теперь судьба второго места будет определяться именно в заключительном матче против Боснии и Герцеговины.

"Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но, если быть искренним, думаю, мы не наиграли на победу. Будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Это хорошая команда, у которой есть достаточно много хороших футболистов, которые играют в хороших командах. Это была тяжелая игра. Как мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды".

На послематчевой пресс-конференции защитник Илья Забарный обратил внимание на нереализованные моменты у ворот сборной Боснии и Герцеговины. И поблагодарил болельщиков "Арены-Львов" за поддержку во время матча.

"Мы хорошо выбегали в контратаки, но не могли реализовать свои моменты. Было очень важно забить, но не хватало последнего паса, в этом была наша проблема. От поддержки болельщиков остались лишь положительные эмоции. Согласен по Степаненко, это поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять, все падают. Ненормально, что только одна арена в стране может принимать такие матчи", – сказал он.

Украина – Босния и Герцеговина: коротко