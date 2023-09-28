Скоро не останется соперников: еще одна сборная отреклась от матчей против России

Решение УЕФА вернуть российские команды U-17 в международные соревнования объединил мировых футбольных лидеров. Список стран, бойкотирующих матчи против российских сборных, пополнился еще одной футбольной ассоциацией.

Похоже, что президент УЕФА Александер Чеферин не ожидал такого объединения футбольных ассоциаций вокруг возвращение юношеских команд из страны-агрессора. Украина попросила пересмотреть данное решение и объявила бойкот соревнований, к которым будут допущены россияне, к которому уже присоединились несколько сборных.

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Плюс еще одна страна к бойкоту

Великобритания первой вступили в бойкоте от Украинской ассоциации футбола. Следом за ней туда вступили Польша и Латвия. В тот же день этот список пополнили сборные из Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

Интересно, что именно Швеция будет хозяйкой юношеского женского Евро-2024 U-17. Организаторы соревнований уже объявили, что не допустят в финальную часть российскую сборную даже если та отберется туда из-за квалификации.

Теперь к этому уже немалому списку добавила Ирландия, как отказалась играть против российских соперников любой возрастной категории.

На заседании правления Футбольной ассоциации Ирландии вчера вечером было единогласно согласовано подтвердить нашу четко сформулированную позицию о том, что ни одна представительная команда Ирландии в какой-либо возрастной группе не будет играть против какой-либо команды из России в каких-либо соревнованиях в это время,

– говорится в заявлении.

Ждем новых бедствий от россиян.

И это в УЕФА объявили после того, как Чеферин заявлял, что на международной футбольной арене не будет представителей враждебной страны, пока в Украине продолжится война против России.