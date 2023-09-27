УЕФА объявила о возвращении на международную арену юношеских команд U-17 из России Команды будут играть без национальной символики, гимна и на нейтральной территории, но это не отнимает у них пророссийскость. Это уже второй тревожный колокольчик для мирового футбольного сообщества, после того как на матче назначили российских судей. Теперь дело дошло уже до детских команд.

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Проявили солидарность с Украиной

Это решение УЕФА дало толчок новой огласке. Украинская ассоциация футбола резко осудила подобное решение и заговорила о бойкоте соревнований, где будут выступать россияне.

Также украинская сторона обратилась в футбольные федерации других цивилизованных стран и призыв к бойкоту, который сразу поддержали англичане. Британская сторона заверила, что не собирается играть против какой-либо сборной России.

На следующий день (27 сентября) инициативу Украины поддержали еще две другие футбольные федерации. Речь идет о Польше и Латвии, которые солидарны с нашей страной в войне против России.

В латвийской футбольной федерации заявили, что не будут играть против российских команд, вне зависимости от места проведения игр или формы представительств российских спортсменов. Это противоречит четкой позиции федерации относительно полномасштабной войны, которую в Украине начал Владимир Путин. Латвийская федерация будет поддерживать Украину и придерживаться своей позиции до окончания кровопролитной войны.

Федерация еще раз подтверждает, что есть и будет единственной с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях. Также Федерация полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, касающиеся проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии.

– говорится в заявлении латвийской федерации.

Относительно Польши, безумное решение УЕФА прокомментировал президент местного футбольного союза Цезарий Кулеша, который не скрывает своего удивления от подобного плана организации во главе с Александером Чеферином.

Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение,

– написал Кулеша в своих соцсетях.

Такими поочередными решениями УЕФА доказывает, что не лучше Международного олимпийского комитета, который не отрицает пока допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024. Похоже, что с такими темпами болельщики скоро увидят представителей стран-агрессоров в Лиге чемпионов и других международных турнирах.