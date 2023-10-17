Сборная Ирландии сохраняет шансы попасть на Евро-2024. Все что нужно – намеренно уступить Нидерландам.

Достойно внимания Обошел Баллака, Мату и других: капитан сборной Украины оказался среди лидеров мирового рейтинга

Честь или выгода

Отборочный этап в континентальный турнир принес свои сюрпризы и абсурды. Ситуация, заставляющая поразмыслить, произошла в квалификационной группе В. Квинтет, который формируют Франция, Нидерланды, Греция, Ирландия и Гибралтар, досрочно выиграли "Ле Блэ", которые выиграли все 6 стартовых матчей, заработав 18 баллов. Но вот борьба за вторую путевку на Евро все еще ведется активно.

В частности, греки и нидерландцы, сыгравшие крайний матч между собой (0:1 выиграли "оранжевые") имеют в своем активе по 12 очков, что делает их главными претендентами и "серебряную ступеньку" в группе В. Четвертыми же идут ирландцы, однако, несмотря на нелестную позицию, "зеленые ребята" все еще имеют реальные шансы попасть на главный континентальный турнир.

Дело в том, что сборная Ирландии может уступить сборной Нидерландов и получить еще один шанс выйти на Евро-2024, а именно через Лигу наций. Все потому, что "оранжевые" – одна из семи команд, которая выше в рейтинге "зеленых парней", а вот греки уступают ирландцам в перечне. Поэтому, благодаря поражению, которое может подарить нидерландцам прямую путевку на Евро, Ирландия получит возможность пробиться на турнир через Лигу наций.

Кстати говоря. Сборная Украины может попытаться попасть на Евро через Лигу наций, если не удастся выиграть отборочную дуэль в Италии. В частности, если две команды выше "сине-желтых" в рейтинге (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия Финляндия), выйдут на континентальный турнир, то мы попадем в плей-офф.

Страны, уже квалифицировавшиеся на континентальный турнир