Сборная Ирландии сохраняет шансы попасть на Евро-2024. Все что нужно – намеренно уступить Нидерландам.
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Честь или выгода
Отборочный этап в континентальный турнир принес свои сюрпризы и абсурды. Ситуация, заставляющая поразмыслить, произошла в квалификационной группе В. Квинтет, который формируют Франция, Нидерланды, Греция, Ирландия и Гибралтар, досрочно выиграли "Ле Блэ", которые выиграли все 6 стартовых матчей, заработав 18 баллов. Но вот борьба за вторую путевку на Евро все еще ведется активно.
В частности, греки и нидерландцы, сыгравшие крайний матч между собой (0:1 выиграли "оранжевые") имеют в своем активе по 12 очков, что делает их главными претендентами и "серебряную ступеньку" в группе В. Четвертыми же идут ирландцы, однако, несмотря на нелестную позицию, "зеленые ребята" все еще имеют реальные шансы попасть на главный континентальный турнир.
Дело в том, что сборная Ирландии может уступить сборной Нидерландов и получить еще один шанс выйти на Евро-2024, а именно через Лигу наций. Все потому, что "оранжевые" – одна из семи команд, которая выше в рейтинге "зеленых парней", а вот греки уступают ирландцам в перечне. Поэтому, благодаря поражению, которое может подарить нидерландцам прямую путевку на Евро, Ирландия получит возможность пробиться на турнир через Лигу наций.
Страны, уже квалифицировавшиеся на континентальный турнир
- Германия (хозяйка турнира)
- Португалия
- Франция
- Бельгия
- Турция
- Испания
- Шотландия
- Австрия