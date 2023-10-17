Збірна Ірландії зберігає шанси потрапити на Євро-2024. Все що потрібно – навмисно поступитись Нідерландам.
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Честь чи вигода
Відбірковий етап до континентального турніру приніс свої сюрпризи та абсурди. Ситуація, котра змушує помізкувати, трапилась у кваліфікаційній групі В. Квінтет, котрий формують Франція, Нідерланди, Греція, Ірландія та Гібралтар, достроково виграли "Ле Бле", які виграли усі 6 стартових матчів, заробивши 18 балів. Та от боротьба за другу путівку на Євро все ще активно ведеться.
Зокрема, греки та нідерландці, котрі зіграли крайній матч між собою (0:1 виграли "помаранчеві) мають у своєму активі по 12 очок, що робить їх головними претендентами та "срібну сходинку" в групі В. Четвертими ж ідуть ірландці, проте, незважаючи на невтішну позицію, "зелені хлопці" все ще мають реальні шанси потрапити на головний континентальний турнір.
Діло в тому, що збірна Ірландії може навмисно поступитись збірній Нідерландів та отримати ще один шанс вийти на Євро-2024, а саме через Лігу націй. Все через те, що "помаранчеві" – одна з семи команд, яка вище в рейтингу за "зелених хлопців", а от греки поступаються ірландцям в переліку. Тому завдяки поразці, яка може подарувати нідерландцям пряму путівку на Євро, Ірландія отримає нагоду пробитись на турнір через Лігу націй.
Країни, котрі уже кваліфікувались на континентальний турнір
- Німеччина (господарка турніру)
- Португалія
- Франція
- Бельгія
- Туреччина
- Іспанія
- Шотландія
- Австрія