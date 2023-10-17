Збірна Ірландії зберігає шанси потрапити на Євро-2024. Все що потрібно – навмисно поступитись Нідерландам.

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Честь чи вигода

Відбірковий етап до континентального турніру приніс свої сюрпризи та абсурди. Ситуація, котра змушує помізкувати, трапилась у кваліфікаційній групі В. Квінтет, котрий формують Франція, Нідерланди, Греція, Ірландія та Гібралтар, достроково виграли "Ле Бле", які виграли усі 6 стартових матчів, заробивши 18 балів. Та от боротьба за другу путівку на Євро все ще активно ведеться.

Зокрема, греки та нідерландці, котрі зіграли крайній матч між собою (0:1 виграли "помаранчеві) мають у своєму активі по 12 очок, що робить їх головними претендентами та "срібну сходинку" в групі В. Четвертими ж ідуть ірландці, проте, незважаючи на невтішну позицію, "зелені хлопці" все ще мають реальні шанси потрапити на головний континентальний турнір.

Діло в тому, що збірна Ірландії може навмисно поступитись збірній Нідерландів та отримати ще один шанс вийти на Євро-2024, а саме через Лігу націй. Все через те, що "помаранчеві" – одна з семи команд, яка вище в рейтингу за "зелених хлопців", а от греки поступаються ірландцям в переліку. Тому завдяки поразці, яка може подарувати нідерландцям пряму путівку на Євро, Ірландія отримає нагоду пробитись на турнір через Лігу націй.

До речі. Збірна України може також спробувати потрапити на Євро через Лігу націй, якщо не вдасться виграти відбіркову дуель у Італії. Зокрема, якщо дві команди, які є вище "синьо-жовтих" в рейтингу (Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія Фінляндія), вийдуть на континентальний турнір, то ми таки потрапимо в плей-офф.

Країни, котрі уже кваліфікувались на континентальний турнір